«Тема брака уже закрыта»: Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о личной жизни

На ответственный шаг артист готов пойти лишь при сильных чувствах.

Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки International» решил больше не вступать в брак. Об этом он заявил в подкасте коуча Полины Мельцер и телеведущей Юлии Бордовских.

По словам 55-летнего артиста, сейчас он вновь в отношениях, однако раскрывать личность новой избранницы артист не спешит, как и не желает делиться подробностями романа. При этом исполнитель дал понять общественности, что свою возлюбленную он пока не готов повести под венец. Он пояснил, что пойдет на ответственный шаг лишь в том случае, если чувства будут крайне сильными. Тогда артист сможет даже рассмотреть вероятность рождения еще одного ребенка.

«Я думаю, что для меня тема брака уже окончательно закрыта. Конечно, может случиться что-то неожиданное — вдруг я влюблюсь по-настоящему, безумно. Может, у меня появится дочка или третий сын. Все может быть. Но я к этому не стремлюсь. То, как я сейчас живу, меня полностью устраивает. Честно», — поделился он.

Также исполнитель вспомнил, что в молодости его по-настоящему любили женщины, а он в свою очередь ждал к себе особого отношения. Андрей отметил, что все его возлюбленные отдавали себя ему без остатка.

«Самопожертвование было максимальным. Я и сам этого ждал — чтобы было поклонение, чтобы я был центром вселенной. Я как лев — с широкой душой», — пояснил певец.

В настоящий момент у знаменитости два сына — Иван, студент МГИМО, и Артемий, который пока учится в школе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Григорьев-Апполонов высказался о женском карьерном росте.

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