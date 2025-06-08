«Лучше не работать»: Григорьев-Апполонов о женском карьерном росте

Выбор профессии всегда должен основываться на личных предпочтениях.

При возможности жить с работающим мужем женщине лучше не стремиться к карьерному росту. Об этом заявил певец Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

По словам артиста, работа для женщины должна быть в первую очередь в радость, сравни увлечению. При условии, если трудиться на своем месте ей нравится, то и встроить профессиональные часы в семейный режим получится.

«Конечно, девочке лучше не работать. Но если любимое дело, то совмещать его с личной жизнью можно», — пояснил свое видение исполнитель.

К тому же он добавил, что нелюбимое дело успех не принесет, а, напротив. Тогда следует от него отказаться, положившись на спутника жизни.

«А если ты говоришь, что не любишь свою работу, а муж тебе говорит: „Ну, и не работай. Хватит денег на нас двоих, на троих, на четверых — на семью“, то и работать не надо», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Григорьев-Апполонов избегает тусовок и фанатов.