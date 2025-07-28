В Хабаровском крае перекрыли проезд из-за обрушения моста над рекой Аксян

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Ограничения на время были введены для всех видов транспорта.

В Хабаровском крае перекрыли проезд из-за обрушения моста над рекой Аксян

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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В результате обрушения объездного моста на территории Хабаровского края над рекой Аксян перекрыли проезд по шоссе. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Приостановлен транспортный трафик был по региональной автодороге «село Селихино — город Николаевск-на-Амуре». Ограничения на время были введены на передвижение с 7:15 по местному времени для всех видов транспорта.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в Аяно-Майском, Ванинском, Охотском, Советско-Гаванском, Николаевском и Ульчском районах не прекращаются дожди, что может вести к ухудшению ситуации на дорогах.

Владельцам автомобилей, в том числе грузового транспорта, рекомендуется спланировать маршруты с учетом введенных ограничений и заранее.

Сейчас проезд по главным транспортным артериям Хабаровского края осуществляется в прежнем режиме, однако введены временны

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК квалифицировал обрушения мостов в Брянской и Курской областях как теракты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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