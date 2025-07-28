Российский пассажирский лайнер подал сигнал бедствия над Каспийским морем

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 73 0

Воздушное судно постепенно снижалось и приземлилось в Махачкале.

Российский пассажирский лайнер Embraer 190 подал сигнал бедствия над Каспийским

Фото: IMAGO/dieBildmanufaktur/ТАСС

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Авиационные службы сообщили, что российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия в Казахстане над Каспийским морем. Об этом написало информационное агентство «Интерфакс».

По данным издания, лайнер Embraer 190, следовавший по маршруту Ижевск — Махачкала, подал сигнал тревоги над Каспийским морем.

В материале агентства отметили, что самолет пролетал над полуостровом Бузачи в Казахстане. В дальнейшем лайнер держал курс в сторону города-порта на юго-западе страны Актау. Он постепенно снижался и в итоге смог успешно приземлиться в аэропорту Махачкалы.

Причина, в связи с которой самолет подал сигнал тревоги, все еще выясняется. Также неизвестно, сколько людей перемещалось на воздушном судне.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Якутии самолет Ан-2 подал сигнал бедствия. На борту находились пять пассажиров. Лайнер проводил полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе на территории субъекта.

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