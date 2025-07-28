В Якутске по факту смерти ребенка возбудили уголовное дело

По факту смерти ребенка восьми лет в Якутске возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Следственного управления (СУ) СК России по Республике Саха (Якутия).

Из материалов дела следует, что 27 июля 2025 года восьмилетний мальчик на участке местности возле дома № 3 по улице Широких-Полянского прикоснулся рукой к алюминиевому проводу, находящемуся под электрическим напряжением и свисающему с воздушной линии электропередач.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Сейчас следователи продолжают изучать место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МЧС после взрыва газа в доме в Саратове обнаружили погибшую семью. Сначала одному из спасателей казалось, что ребенок дышит, однако быстро стало понятно, что это не так.

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