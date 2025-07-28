Россиян предупредили об опасности придверных резиновых ковриков для здоровья

Их необходимо мыть не реже одного раза в неделю.

Резиновые коврики, которые традиционно используют в прихожей для защиты пола от влаги, грязи и снега, могут представлять опасность для здоровья при неправильной эксплуатации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По словам экспертов, один из главных рисков связан с микробиологическим загрязнением. Поверхность коврика, особенно при регулярном контакте с мокрой обувью, становится идеальной средой для размножения бактерий, плесени и дрожжей.

«Резиновая поверхность и пористая структура многих ковриков, особенно при постоянном контакте с влажной уличной обувью, создают благоприятную среду для размножения бактерий (включая условно-патогенные, такие как кишечная палочка E. Coli, стафилококки), плесневых грибков и дрожжей, споры которых могут попадать в воздух, а также возбудителей микозов», — пояснили в Роскачестве.

Кроме того, новые недорогие коврики из резины низкого качества могут испарять летучие органические соединения. Эти химические вещества особенно опасны для людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей или склонностью к аллергии.

Чтобы снизить риски, коврики необходимо мыть горячей водой с моющим средством не реже одного раза в неделю, а в период слякоти — два-три раза. После чистки коврик важно тщательно просушивать и не класть его на место сырым. Также не рекомендуется хранить на коврике обувь — ее лучше убирать в закрытое пространство.

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