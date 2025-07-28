Ложечку за маму: почему нельзя заставлять детей доедать

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Врач Хайкина: заставляя детей доедать — вы приучаете их не чувствовать голод

Почему нельзя заставлять детей доедать

Фото: 5-tv.ru

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Прием пиши через силу атрофирует у ребенка чувство голода и сытности.

Заставляя ребенка доедать через силу, родители формируют у него неправильные пищевые привычки. Об этом изданию Газета.ру рассказала детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина.

По словам эксперта, если ребенка заставлять доедать свою порцию, то он может разучиться понимать, когда голоден, а когда сыт. А это способно перерасти в переедание или неспособности понять: действительно ли хочется есть.

Это значит, что в одном случае человек не может остановиться во время приема пищи, даже если понимает, что наелся, а в другом — это понимание отсутствует. Подобным страдает каждый второй, заметила эксперт.

Кроме того, уговоры, шантаж и манипуляции за столом, например, фраза «Пока не доешь — из-за стола не выйдешь», формируют у детей негативное отношение к еде, а сам прием пищи воспринимается как наказание. Это приводит либо к отказу от еды, либо к перееданию, добавила специалист.

Именно поэтому с двух до пяти лет накормить ребенка непросто. Они часто становятся так называемыми «малоежками», уточнила Хайкина.

Она рекомендует предлагать еду, а не принуждать. Ребенок может действительно просто не хотеть.

«Смотрите в динамике: если ребенок активен, растет, набирает вес — значит, он получает достаточно. И не нужно в него „пихать“ дополнительную ложку супа, потому что где-то есть таблицы с условными нормами порций у детей. Все индивидуально», — подчеркнула эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда увлечение гаджетами у детей становится зависимостью.

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