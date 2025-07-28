Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица продолжает активно поддерживать технологические компании, предоставляя им возможность тестировать инновационные решения в городских условиях. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам мэра города, программа пилотного тестирования Московского инновационного кластера действует уже пять лет и является основным инструментом поддержки разработчиков. За первые шесть месяцев 2025 года подано более 600 заявок на участие в программе — это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год.

Город помогает находить заказчиков и предоставляет гранты до четырех миллионов рублей для авторов наиболее эффективных решений. Среди внедренных проектов — система мониторинга строительных площадок, которая помогает ускорить ввод объектов и повысить качество строительства.

В образовательной сфере апробирована цифровая платформа для развития навыков работы с ИИ — ученики, участвующие в программе, показали улучшение результатов на экзаменах. Также внедрены двухуровневые велопарковки и система управления отходами.

Как отметил Собянин, с начала реализации программы компании-участники добились значимых результатов. Их выручка выросла в среднем в полтора раза, а общая выручка компаний превысила 155 миллиардов рублей.