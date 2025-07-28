Цена вопроса: ЕС обещал Трампу масштабные закупки энергоносителей у США

Выполнить эти обязательства будет непросто без новых кризисов и роста цен.

В ходе переговоров в Шотландии президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о новой торговой сделке, согласно которой ЕС обязуется купить энергоносителей у Соединенных Штатов на сумму 750 миллиардов долларов в ближайшие три года, сообщает EADaily.

При этом Брюссель также планирует инвестировать в американскую экономику порядка 600 миллиардов долларов. На бумаге масштаб соглашения впечатляет, но реализация обещаний вызывает серьезные вопросы.

В 2024 году общий импорт энергоносителей ЕС составил около 370 миллиардов евро, из которых американские поставки занимали лишь около 18%. Чтобы выполнить взятые обязательства, доля США должна вырасти более чем в три раза — до 57%, что выглядит маловероятным без существенных изменений на глобальном рынке.

Ключевая сложность заключается в том, что американская нефть и нефтепродукты, которые занимают большую часть поставок, не прогнозируются к росту со стороны Минэнерго США. При этом европейские нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в особом сырье, которое трудно заменить, учитывая отказ от российской нефти.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США уже достигли 45% рынка ЕС. Однако даже при двукратном увеличении объемов при текущих ценах рост импорта принесет лишь незначительное увеличение стоимости. Новые проекты по СПГ в США практически все забронированы азиатскими компаниями, что ограничивает потенциал наращивания поставок в Европу. Что касается угля, то планы отказа ЕС от этого топлива делают перспективы роста импорта из США еще более сомнительными.

Таким образом, прогнозируемый ЕС скачок в закупках энергоносителей из США до 750 миллиардов долларов кажется чрезмерным и возможен лишь в условиях серьезных геополитических потрясений и нового энергетического кризиса, когда цены на нефть и газ значительно вырастут. Между тем текущие высокие цены уже серьезно подрывают конкурентоспособность европейских предприятий, что вызывает озабоченность в Брюсселе и стимулирует планы ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии.

Критический взгляд на сделку выразила французский политик Марин Ле Пен, назвавшая ее экономическим фиаско и «капитуляцией» для европейской промышленности и суверенитета. По ее мнению, масштабные ежегодные закупки газа и оружия в США угрожают энергетической и военной независимости Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ле Пен раскритиковала торговую сделку ЕС и США.

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