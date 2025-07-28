Агентов украинских спецслужб задержали в Краснодарском крае

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ФСБ задержала агентов украинских спецслужб в Краснодарском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov; 5-tv.ru

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Кураторы поручили им поджечь узел связи и релейные шкафы.

В Краснодарском крае задержаны трое агентов украинских спецслужб. По заданию кураторов они готовили теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Злоумышленников перехватили сотрудники ФСБ.

Подозреваемых завербовали через соцсети. Им дали задание поджечь узел связи и релейные шкафы, которые обеспечивают безопасность движения пассажирских поездов.

Диверсанты успели выполнить данное им поручение частично. Их задержали по горячим следам. Возбуждены дела о покушении на диверсию и теракт. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

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