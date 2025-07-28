Опаснее, чем кажется: почему нельзя давить прыщи на лице

Это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Выдавливать прыщи на лице очень опасно, так как это может привести к ряду серьезных заболеваний. Об этом изданию Lenta.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

В процессе выдавливания прыщей, как правило, образуется небольшая ранка, на которую с грязных рук или с одежды может сесть бактерия. В некоторых случаях это приводит к нагноению окружающих тканей. А если бактерии попадут под кожу, то это вызовет флегмону.

Также они могут оказаться в кровотоке. Тогда велика вероятность образования гнойных отсевов. Они, по словам врача, похожи на метастазы. В этом случае у человека возможен тромбоз сосудов, сепсис и полиорганная недостаточность.

Более того, очень опасно давить фурункул на лице, в зоне так называемого носогубного треугольника. Если бактерии попадут в сосуды, это вызовет флегмону отделов головы или даже менингит.

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