Опаснее, чем кажется: почему нельзя давить прыщи на лице

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 19 0

Хирург Умнов: выдавливание прыщей на лице может привести к флегмоне и сепсису

Вредит здоровью: почему не стоит давить прыщи на лице

Фото: 5-tv.ru

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Это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Выдавливать прыщи на лице очень опасно, так как это может привести к ряду серьезных заболеваний. Об этом изданию Lenta.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

В процессе выдавливания прыщей, как правило, образуется небольшая ранка, на которую с грязных рук или с одежды может сесть бактерия. В некоторых случаях это приводит к нагноению окружающих тканей. А если бактерии попадут под кожу, то это вызовет флегмону.

Также они могут оказаться в кровотоке. Тогда велика вероятность образования гнойных отсевов. Они, по словам врача, похожи на метастазы. В этом случае у человека возможен тромбоз сосудов, сепсис и полиорганная недостаточность.

Более того, очень опасно давить фурункул на лице, в зоне так называемого носогубного треугольника. Если бактерии попадут в сосуды, это вызовет флегмону отделов головы или даже менингит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему нельзя мешать алкоголь с другими напитками.

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