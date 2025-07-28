Песков поблагодарил Турцию за вклад в поиски мира на Украине

Россия признательна Турции за содействие в мирных инициативах по украинскому направлению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув важность дипломатических усилий Анкары. Он отметил, что Москва ценит предоставленные условия для переговоров, а также рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия.

По словам представителя Кремля, прежде чем перейти к переговорам на уровне глав государств, необходима детальная проработка на экспертном уровне. Песков подчеркнул, что задача президентов — закрепить уже подготовленные договоренности, а не заниматься их «черновым» формированием.

Также он сообщил, что в текущем графике российского лидера Владимира Путина нет запланированного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако такая встреча может быть оперативно организована при необходимости — формат диалога между странами позволяет это сделать в считанные часы.

Предыдущий, третий по счету раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 23 июля. Встреча длилась около часа и прошла за закрытыми дверями во дворце Чираган. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, стороны сохраняют серьезные разногласия по ключевым меморандумам, но Москва надеется на продолжение диалога.

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