Песков поблагодарил Турцию за вклад в поиски мира на Украине

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

Анкара продолжает играть значимую роль в попытках урегулировать конфликт.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия признательна Турции за содействие в мирных инициативах по украинскому направлению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув важность дипломатических усилий Анкары. Он отметил, что Москва ценит предоставленные условия для переговоров, а также рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия.

По словам представителя Кремля, прежде чем перейти к переговорам на уровне глав государств, необходима детальная проработка на экспертном уровне. Песков подчеркнул, что задача президентов — закрепить уже подготовленные договоренности, а не заниматься их «черновым» формированием.

Также он сообщил, что в текущем графике российского лидера Владимира Путина нет запланированного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако такая встреча может быть оперативно организована при необходимости — формат диалога между странами позволяет это сделать в считанные часы.

Предыдущий, третий по счету раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 23 июля. Встреча длилась около часа и прошла за закрытыми дверями во дворце Чираган. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, стороны сохраняют серьезные разногласия по ключевым меморандумам, но Москва надеется на продолжение диалога.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Украина получит дроны с искусственным интеллектом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Модный провал в офисе: Лисовец рассказал, в какой летней одежде не стоит ходить на работу
15:00
Россиян предупредили об опасности придверных резиновых ковриков для здоровья
14:53
Мишустин обозначил приоритеты нацпроекта «Семья»
14:39
«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя: что известно о случившемся
14:29
Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Германии
14:14
Дегтярев проверил ход восстановления спортивных объектов в ЛНР

Сейчас читают

ЕС наобещал Трампу с три короба: столько нефти и газа возможно только по суперценам
Минуты тишины: что происходит на месте обрушения части многоэтажки в Астрахани
Из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс