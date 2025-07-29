Чистота —это красиво: Дарья Мороз стала главной героиней «Три тополя на Плющихе»

Сомнения в своей целостности губят веру и любовь! Остается следить, лишь бы сердце не поизносилось среди границ покорности и стыда…

Не обязательно уходить к другому человеку, чтобы быть с ним. Вместе — можно и на расстоянии! Об этом эксклюзивно в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделилась Дарья Мороз, комментируя трагичную любовь своей героини.

Знаменитый текст Александра Борщаговкого «Три тополя на Шаболовке» стал горячо любим, благодаря легендарной киноверсии Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе». Актеры Татьяна Доронина и Олег Ефремов сыграли любовь так, что влюбили в свой союз сотни тысяч советских зрителей. Но, к сожалению, у их истории не было счастливого продолжения. И о воссоединении любимой пары оставалось лишь фантазировать и предполагать. А могло бы это случиться вообще?

«Они два разных мира и соединяются в этой невозможности соединения лишь на один только миг, на секундочку, но она замужем… Не обязательно уходить к другому человеку, чтобы быть с ним! Воссоединение быть могло, просто нам оставили возможность о нем догадываться…» — рассуждает Дарья Мороз, сыгравшая роль Нюры в одноименной сценической постановке.

Режиссер спектакля Лев Рахлин четко заявляет, что если бы могло быть продолжение любви у замужней Нюры и московского шофера Саши, то написали бы и сняли бы об этом кино. А так нет, все ясно отражено в тексте — она уехала назад к мужу, а Саша остался таксовать в Москве. Два расколотых, но чистых сердца не позволили страсти проникнуть в их любовь.

«В любых отношениях нет законов. Мне кажется, это вопрос сохранения любви внутри себя и того света, который с детства во всех есть. И когда я вижу людей в возрасте, которые прямо светятся изнутри — это здорово. В них эта любовь, этот свет, эта искренность и чистота. Ее можно как будто бы пощупать — это всегда очень красиво!» — убеждает Дарья Мороз.

Три тополя — три чистые души? Муж Нюры не дает ей нежности, его больше интересует в ней, сможет ли она не потратиться больше, чем заработает на продажах хряков и сала, сможет ли сэкономить на себе. Ее природа, женская духовность и физическая привлекательность не видны глазам мужа. Но мир деревни, где родилась и жила всю жизнь Нюра — это мир нерушимых традиций. С одной стороны, природа дает человеку большую энергию, душевную свободу, тем не менее эти люди связаны долгом друг перед другом. И он важнее воли чувств. Все реплики героини, оказавшейся в лучшем из мгновений своей жизни, говорят о том, что она никогда не выйдет за рамки участи жены. Наконец, она встретила мужчину, который разглядел красоту в ее сердце, глазах, а она отвечает себе:

«Так мужчиной Нюркой и помру!»

«Он взял ее руки, просто взял, но в легком пожатии его были такие ласки и нежности, каких Нюра никогда не знала еще за всю жизнь свою…» — из фрагмента спектакля, где шофер Саша в исполнении Евгения Сидихина касается руки возлюбленной.

В оппозицию разницы ценностей этих двух мужчин — городского и деревенского. Таксист Саша не берет денег с Нюры. Для него они не представляют такой значительной ценности, как для ее мужа:

«Без денег помнить лучше буду!»

По словам режиссера Льва Рахлина, у мужа Нюры нет перекоса в сторону материальных ценностей. Он такой же чистый «тополь», просто у него абсолютно рабское понимание счастья. Но история о светлой душе тоже о нем. И любовь деревенской простодушной Нюры и москвича Саши режиссер комментирует тоже иначе:

«Это не противопоставление города и деревни. Просто он встретился совершенно с новой чистотой!»

«Три тополя на Плющихе» — любовный треугольник, который логично распутался, не преступив законов совести. Жена осталась с мужем, а тот, с кем она, хоть и на несколько часов ощутила нужность, ласку — будет жить в ее сердце всегда.

«Я не думаю, что открытость эмоций различается у городского и у сельского жителя. Сейчас вообще люди более закрытые и не только в городе, вообще вот обилие информации делает человека больше погруженным в себя. И как бы в этот экран, а в то время этого не было!» — комментирует Дарья Мороз.

Знаменитый фильм с Олегом Ефремовым, Татьяной Дорониной и спектакль с Дарьей Мороз и Евгением Сидихиным — разные произведения, которые не копируют друг друга.

«Мы сделали эту историю по-другому. Потому что мы с Женей чувствуем по-другому, чем Ефремов и Доронина. У нас своя актерская природа! И надеюсь, что-то, как мы это делаем, будет тоже любимо зрителем!» — уверена Мороз.

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