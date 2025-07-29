Осел из «Шрека» может вернуться в новом фильме с классическим голосом в русской озвучке

Режиссер дубляжа Вадим Андреев готов вернуться к работе над популярным персонажем, но с одним условием.

Любимый персонаж нескольких поколений, Осел из «Шрека», может вернуться на экраны в своем персональном фильме с классическим голосом в русской озвучке. В беседе с Газета.ru российский актер, диктор и режиссер дубляжа Вадим Андреев рассказал о планах на грядущую картину. Он поделился, что готов вернуться к озвучиванию персонажа, но при одном условии: если фильм официально будет допущен к российскому прокату.

«Если они для СНГ разрешили, то мы-то тут при чем, для России действует запрет. Если что-то изменится, если запрет на показ снимут, тогда я озвучу. Если это полупиратские дела — конечно, нет. Официальных обращений не было, официально его у нас никто и не делает», — сообщил Андреев.

Диктор рассказал, что достаточно длительное время не принимает участие в дубляже, но делал исключение для выпуска тизера пятой части «Шрека». Правда, данная работа была больше в память об ушедшей из жизни Ярославы Турылевой, которая являлась режиссером дубляжа всех частей легендарной киносерии.

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