Операция под музыку: в США пациент скончался, пока врачи играли в бинго

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 33 0

В США пациент скончался, пока врачи играли в бинго

Операция под «музыку»: в США пациент умер, пока врачи играли в бинго

Фото: www.globallookpress.com/Yurii Rylchuk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вдова погибшего обратилась в суд с иском, требуя справедливости

В Соединенных Штатах Америки на операционном столе скончался пациент, пока врачи были заняты игрой в бинго. Об этом сообщает HealthExec.

В одной из клиник США 56-летний мужчина прибыл на плановую операцию по удалению катаракты и скончался прямо на операционном столе. Стало известно, что во время процедуры хирург, по сложившейся в учреждении традиции, включил музыку. Однако на этот раз безобидная привычка обернулась трагедией. Выяснилось, что врач и анестезиолог увлеклись своеобразной игрой: музыкальным бинго — они угадывали хиты 1970-х и 1980-х.

Когда состояние пациента внезапно ухудшилось, врачи были сильно увлечены игрой, поэтому не сразу заметили тревожные сигналы. Время было упущено, и спасти мужчину не удалось.

Вдова погибшего обратилась в суд с иском, требуя справедливости. Оба медика подтвердили факт прослушивания музыки во время операции. Хирург попытался переложить часть вины на анестезиолога, заявив, что тот отключил монитор, отображающий жизненно важные показатели пациента. Анестезиолог, в свою очередь, отрицает свою вину.

Ранее 5-tv.ru рассказал о приговоре для врача из Владивостока, который якобы делал операции клиентам, но на самом деле лишь занимался обманов и мошенничеством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:21
Мирный гражданин погиб в результате атаки дрона ВСУ в Харьковской области
18:03
Операция под музыку: в США пациент скончался, пока врачи играли в бинго
17:50
Владеющая упавшим в Амурской области Ан-24 авиакомпания может лишиться сертификата на техобслуживание
17:32
Суд в Греции приговорил россиянина к 118 годам заключения
17:24
Раскаленный воздух: Центральную Россию вновь накрывает сильная жара
17:07
Российский пловец Пригода дисквалифицирован в финале чемпионата мира в Сингапуре

Сейчас читают

ЕС наобещал Трампу с три короба: столько нефти и газа возможно только по суперценам
«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя: что известно о случившемся
«Жуткое слово»: дочь Виктории Бони не хочет работать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс