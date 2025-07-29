Каждому человеку присуща своя норма сердечных сокращений.

Для каждого человека существует своя норма сердечных сокращений, которая рассчитана на продолжительность его жизни. Об этом с aif.ru поделился врач-кардиолог Андрей Кондрахин на фоне смерти пловца Дмитрия Ионова.

Спортсмен скончался во время соревнований по открытой воде. Кондрахин отметил, что, возможно, Дмитрий страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы, которое не смогли выявить из-за бессимптомного течения.

По мнению врача, каждому человеку присуща своя норма сердечных сокращений, которая распределяется на определенные годы жизни. Но бывают случаи, когда люди могут израсходовать эту норму гораздо раньше при неправильном питании, сильной нагрузке на организм и большом количестве стресса.

Также он отметил, что если речь идет о спортсменах, то у них система кровообращения истощается раньше из-за большого количества физических нагрузок. Таким образом, человек израсходует запасы того, что позволило бы прожить ему гораздо дольше.

«Жил человек, у него сердце вполне нормально работало, а потом нагрузил его, хотя нельзя было это делать», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru поделился, что инфаркт все чаще возникает у молодых людей из-за плохого образа жизни, а также из-за большого количества стресса. Сердце не может долго выдерживать всей нагрузки, если не следить за здоровьем и не обращать внимания на сигналы организма.

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