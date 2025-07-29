Вандализм и пьяные выходки: в Петербурге осквернили мемориал «Блокадный трамвай»

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В Петербурге осквернили мемориал «Блокадный трамвай»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк; 5-tv.ru

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Хулиганам грозит уголовное наказание.

А сейчас кадры из Петербурга, где сегодня разыскивали руферов, покоривших шпиль Петропавловского собора. Хулиганы действовали ночью, причем наверх забирались с внешней стороны стены, так как внутри охрана все предусмотрительно закрывает и включает сигнализацию.

Ну и, откровенно говоря, на сам шпиль эти городские скалолазы так и не забрались, остановились где-то в районе колокола. Сегодня их все-таки задержали, а администрация Петропавловской крепости уже написала заявление в полицию.

Еще пара вандалов в Петербурге осквернили мемориал «Блокадный трамвай». Судя по этим кадрам, никакой особой цели у них не было.

Забрались на крышу, сломали табличку, справили нужду. Два пьяных хулигана, которым было просто нечего делать. Но это их не оправдывает. Даже несмотря на то, что извинения уже принесены, отвечать придется по статье об осквернении символа воинской славы России.

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