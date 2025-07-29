Грузинская сказка: как прошла свадьба старшего сына Софи Лорен
Старший сын Софи Лорен женился на грузинке
Фото, видео: www.globallookpress.com/Starpix; 5-tv.ru
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Молодожены шли к алтарю в традиционных нарядах.
Старший сын легендарной итальянской актрисы Софи Лорен женился на грузинке. Карло Понти даже принял православие, чтобы обвенчаться с возлюбленной по всем традициям.
Их история любви похожа на хорошую сказку — познакомились в соцсетях, союзу не помешали ни социальный статус, он дирижер, а она фитнес-тренер, ни разница в возрасте. Избранница младше итальянца на 20 лет и воспитывает двоих детей.
Венчание проходило в древней церкви недалеко от Тбилиси — молодожены шли к алтарю в традиционных грузинских нарядах и даже их первый танец был грузинским.
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