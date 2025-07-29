Российский вертолет Ка-52м уничтожил технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Опубликованы кадры атаки вертолета Ка-52м

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Цель уничтожена, экипаж вернулся на базу.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

По докладам авианаводчика, заданная цель была уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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