Киркоров сгорает на сцене, а он отдыхает: как Прохор Шаляпин стал кумиром зумеров

Артист не носит звание народного, не собирает стадионы и не стремится к этому. За что же его обожает молодежь?

Расслабленный, довольный, уверенный, улыбчивый и всегда свежий и отдохнувший, соцсети наполнены фрагментами его мегапопулярных интервью. Все это о Прохоре Шаляпине. Он певец, но поколение зумеров не знает его песен. Зато эти девушки и парни цитируют 41-летнего артиста, а некоторые даже мечтают жить его жизнью. На презентации бьюти-бренда Виктории Бони исполнитель ответил на вопрос, как он стал кумиром молодежи и примером для подражания.

«Я никакой не пример, это случайность. Просто, наверно, отчасти русский менталитет в том, что во мне живет Емеля. А Емеля жил не только во мне, а еще и в огромном количестве моих предшественников. Очень много на Руси было Емель, которые лежали на печи, и им это нравилось», — заявил Шаляпин.

Певец отметил, что не творчество сделало его звездой зумеров, они — не его целевая аудитория. И он даже не предполагал, что фраза «Не для работы создан я» принесет больше пользы и дохода, чем хиты и гастроли — его коллегам по шоу-бизнесу. Коллеги эти, по словам Шаляпина, вынуждены постоянно гастролировать, чтобы иметь хорошие деньги. А он на одной рекламе зарабатывает, как на целом турне.

«Мне не нравятся концертные туры, я не люблю. Вы посмотрите, как Филипп (Киркоров. — Прим. ред.) выглядит, он износился, истаскался на этих концертах, бесконечные гастроли — вот ему и плохо стало. А я не хочу так, мне это не нужно, я поэтому берегу себя, я стараюсь побольше полежать, поспать, отдохнуть», — признался исполнитель.

Как сообщил Шаляпин, на мероприятие Бони он прибыл, чтобы поддержать подругу и не упустить возможности — у нее много связей, и помимо приятного общения можно найти выгоду. А если бы не презентация доброй приятельницы, он бы и не подумал куда-то мчаться, красоваться перед камерами и в сотый раз объяснять, что он не альфонс. Гораздо приятнее вместо этого просто полежать или сходить на процедуры.

«Мне есть чем заняться, это вам всем нечем. А у меня массаж двухчасовой (смеется)… Емелю на меня повесили, я несу, мне кажется, этот образ достойно. Да, есть во мне природная лень, как и в большинстве людей, я не стесняюсь об этом сказать вслух», — заключил Шаляпин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин разоткровенничался о своей третьей жене, умершей от последствий коронавируса.

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