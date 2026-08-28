«Не называть семейную жизнь браком»: Мот раскрыл секрет семейного счастья

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 73 0

По словам артиста, иногда отношениям нужна совсем небольшая перезагрузка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певец Мот: в отношениях важно сохранять юмор и находить время друг для друга

Рэпер Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) рассказал о семейных традициях, которые помогают ему сохранять близость с супругой Марией. Об этом артист сообщил эксклюзивно 5-tv.ru после эфира шоу «Бригада У».

По словам исполнителя, в отношениях не существует универсальных правил, однако важную роль играют юмор, поддержка и совместно проведенное время.

«Наверное, нужно просто не смотреть слишком серьезно, не называть вашу семейную жизнь браком, потому что не самая лучшая ассоциация возникает, а проходить эту жизнь с юмором, на многие вещи смотреть по-философски, поддерживать друг друга», — поделился Мот.

Артист отметил, что для него и супруги важны общие впечатления и маленькие традиции. Пара старается регулярно находить время только друг для друга и устраивать совместные поездки.

«Мы стараемся с Машей находить время для нас двоих и выбираться хотя бы раз в два-три месяца вдвоем на какие-то неожиданные рандеву, в путешествия по России или за ее пределами. И таким образом подпитывать, поддерживать друг друга», — рассказал рэпер.

Мот и Мария Гураль состоят в браке с 2016 года. Пара воспитывает сына Соломона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ида Галич заявила о желании родить еще детей. Телеведущая рассказала о планах стать мамой в третий раз и призналась, что хотела бы в будущем иметь и четвертого ребенка. Сейчас у Галич двое детей: сын Леон, родившийся в 2020 году в браке с блогером Аланом Басиевым, и дочь Лия, которая появилась на свет в июле 2025 года от бизнесмена Олега Ледвича.

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