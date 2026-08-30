Огонь приблизился к жилой застройке: под Анапой тушат масштабный природный пожар

Под Анапой ликвидируют масштабный природный пожар

Спасатели тушат крупный природный пожар на плавнях в районе Чембурки под Анапой. Сейчас площадь активного горения составляет пять гектаров, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в своем канале в мессенджере МАКС.

На месте развернули оперативный штаб, работу которого координирует заместитель главы города Александр Анфилатов. Также в Анапу прибыла помощь из соседних муниципалитетов.

Спасатели ожидают возможности задействовать авиацию после снятия сигнала беспилотной опасности.

Из-за того, что огонь подошел близко к жилой застройке, спасательные расчеты усилили на улицах Набережной в станице Анапской, Озерной в хуторе Чембурке, а также Северной и Родниковой в микрорайоне Алексеевский. На местах работают силы МЧС, РСЧС и полиции, задействована техника «Водоканала», обеспечен подвоз воды.

«Спасатели и специалисты администрации совершают подворовые обходы, работают с жителями. Принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространение огня на жилой сектор. Держу ситуацию на контроле», — заявила Светлана Маслова.

Ситуацию осложняет сильный ветер, который разносит дым на несколько километров. Жителям Чембурки, станицы Анапской и Пионерского проспекта рекомендовали закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Из-за пожара временно ограничили движение на нескольких участках. Проезд перекрыт по федеральной трассе от кольца хутора Чембурка до развязки в районе станицы Анапской, а также по Симферопольскому шоссе от Северной до «Россиянки».

Ранее 5-tv.ru писал о взрыве и пожаре на строящемся газохимическом комплексе в Амурской области. В результате ЧП погибли 15 человек, около 150 пострадали. Причины аварии устанавливаются, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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