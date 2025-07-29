Собянин рассказал, как строят станцию «Достоевская» Кольцевой линии метро

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Собянин: станция «Достоевская» Кольцевой линии метро готова на четверть

Собянин рассказал, как строят станцию «Достоевская» Кольцевой линии метро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

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Проект является одним из самых сложных в московском метро.

Строительство новой станции метро «Достоевская» на Кольцевой линии в Москве выполнено уже на 25%. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

По словам Собянина, проект является одним из самых сложных в московском метро из-за плотной застройки центральной части города, большого количества инженерных коммуникаций и подземных вод. Работы ведутся вручную с использованием малой механизации из-за близости к действующим тоннелям Кольцевой линии.

В настоящий момент строители прокладывают правый и левый обходные тоннели, чтобы временно направить по ним движение поездов во время основных горных работ. Ускорить процесс позволило использование дополнительных шахтных стволов — вместо традиционных одного-двух их будет семь. После открытия станции часть этих стволов будет использоваться для вентиляции.

Станция «Достоевская» станет 13 на Кольцевой линии и расположится между станциями «Проспект Мира» и «Новослободская». С нее предусмотрена пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию.

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