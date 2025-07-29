Перекроют кислород: скандальный закон разрушил репутацию Зеленского в Европе

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Еврокомиссия пригрозила Украине возможной приостановкой финансовой помощи

Фото, видео: Reuters/Guglielmo Mangiapane; 5-tv.ru

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Из-за Еврокомиссия пригрозила Киеву прекратить вообще всю финансовую помощь.

Еврокомиссия пригрозила Киеву прекратить вообще всю финансовую помощь. В Брюсселе недовольны тем, что украинские власти ограничивают полномочия антикоррупционных ведомств.

Как пишет Bloomberg, скандальный закон разрушил репутацию Зеленского и вскрыл огромные масштабы коррупции на Украине.

Под давлением еврочиновников, а также вспыхнувших в стране протестов, глава киевского режима спешит отменить принятый закон.

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