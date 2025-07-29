В Крыму презентовали книгу о погибшем корреспонденте «Известий» Федорчаке

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Журналист попал под обстрел ВСУ в марте этого года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Олег Зайковский; 5-tv.ru

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«Александр Федорчак: сын, друг, военкор» — так называется книга, выпущенная в память о нашем коллеге, погибшем на СВО. Презентация состоялась в Симферопольской библиотеке в день рождения Саши. Сегодня ему исполнилось бы 29 лет.

В сборник вошли рассказы и воспоминания друзей, родственников, сотрудников редакций — Саша был частью команды телеканала «Крым 24», после работал в «Известиях».

«Эта книга — подтверждение тому, что о нем жива память. И он с нами в наших сердцах. Такие мероприятия крайне нужны. И книга стала отображением наших всех чувств, чувств коллег-журналистов, одноклассников, просто обычных людей, с которыми он работал, пересекался. Бойцы, командиры... Очень много теплых слов», — поделился отец Александра Сергей Федорчак.

На территории телерадиокомпании «Крым», где Саша начинал журналистский путь, устанавливают мемориальную табличку.

Военкор попал под артобстрел со стороны украинских боевиков в марте этого года. Били прицельно по машине с представителями российских СМИ реактивным снарядом HIMARS. Тогда погибли четыре человека.

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