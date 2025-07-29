«Трамп съел Урсулу на завтрак»: Орбан возмущен «соглашением» между ЕС и США

Венгерский премьер считает, что Брюссель заключил сделку от бессилия.

В Европе растет недовольство торговым соглашением со Штатами. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявляет, что пошлины в 15% станут ударом для экономики. Но больших результатов достичь было невозможно. О том, что Брюссель заключил невыгодную сделку от бессилия, говорит премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан сомневается, что произошедшее, вообще, можно назвать сделкой.

«Никакого соглашения Урсулы фон дер Ляйен с Дональдом Трампом заключено не было. Дональд Трамп просто съел на завтрак Урсулу фон дер Ляйен, вот что произошло. И еще. Существует соглашение о выводе сотен миллиардов евро из Европы в Америку. Но кто их выведет? У Еврокомиссии нет такого капитала. От чьего имени вы дали согласие?» — возмутился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как пишет Politico, ЕС не сможет инвестировать обещанные 600 миллиардов долларов в экономику Штатов. Средства на это планируют брать у частных компаний, но те могут отказаться. Под вопросом и планы Евросоюза о покупке американских энергоносителей на 750 миллиардов долларов. Поскольку у Вашингтона просто не хватит ресурсов, чтобы поставить Брюсселю столько нефти и газа.

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