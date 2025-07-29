Массовый сбой произошел в работе сетей аптек «Столички» и «Неофарм» в Москве

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Специалисты устраняют неполадки.

У сети московских аптек «Столички» и «Неофарм» произошел массовый сбой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У московских сетей аптек «Столички» и «Неофарм» произошел массовый сбой. Об этом говорится на официальных сайтах компаний.

Некоторые точки продаж закрылись по техническим причинам. Также на сайтах аптек невозможно осуществить бронирование заказов и просмотреть данные пользователей по программе лояльности.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время», — отмечается в уведомлениях.

Сейчас специалисты работают над устранением всех неполадок. Причины сбоя установить пока не удалось. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошел масштабный сбой в работе информационных систем «Аэрофлота». Из-за этого вылететь из Москвы не смогли 42 рейса. Позже выяснилось, что на воздушную гавань была совершена хакерская атака. На данный момент «Аэрофлот» вернулся к полетам после сбоя в информсистеме — расписание пришло в норму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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