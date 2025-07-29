Путин: банки не должны включать дополнительные траты по ипотеке в договоры

Банки не должны в договорах создавать дополнительную нагрузку по ипотеке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом.

«Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», — подчеркнул глава государства.

Руководитель банка заверил, что в его учреждении такого не наблюдается. Греф также отметил, что в ближайшие месяцы, вероятнее всего, инфляция будет падать, а значит, будет опускаться и ставка. Поэтому в текущем году «Сбербанк» уже «снизил ипотеку» и прилагает усилия для стимулирования ее востребованности.

Глава финансового учреждения также добавил, что сейчас банки на ипотеке не зарабатывают: выгода от этого вида кредитования либо нулевая, либо уходит в минус. Но отказаться от нее нет возможности, так как многие банки связны инвестициями со строительной сферой.

«Банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не падало строительство жилья. У нас огромный портфель в строительных проектах», — сказал Греф.

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