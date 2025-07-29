В 2025 году в Москве завершится благоустройство около 700 улиц

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Собянин: осенью в Москве завершат благоустройство около 700 улиц

Удобнее и безопаснее: в Москве завершат благоустройство около 700 улиц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Песня

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Обновление коснется и Щелковского шоссе — одной из крупнейших магистралей столицы.

Осенью должны завершиться работы по благоустройству около 700 улиц Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В этом году в планах привести в порядок около 700 городских улиц, среди которых сразу три больших вылетных магистрали: Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября, Волгоградский проспект с Марксистской улицей и Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами», — уточнил глава города.

Щелковское шоссе является одной из крупнейших вылетных магистралей Москвы. Рядом с ним проживает приблизительно 570 тысяч человек, по самому шоссе ежедневно проезжает более 22 тысяч автомобилей, а 51-й маршрут, который курсирует по этой дороге, каждый день перевозит порядка 250 тысяч человек.

Работы ведутся от Комсомольской площади до МКАД. Они начались еще в апреле, 43% от запланированного уже сделаны, остальное должны завершить осенью. Благоустройство позволит снизить нагрузки на соседние улицы от шести до 11% и увеличить скорость проезда общественного транспорта на 17%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как строят станцию «Достоевская» Кольцевой линии метро в Москве.

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