Сеть аптек «Столички» подтвердила хакерскую атаку на свою систему в Москве

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Аптечную сеть «Столичка» взломали хакеры

Аптеки сети «Столички» столкнулись с серьезным техническим сбоем вследствие хаке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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В настоящее время половина точек уже действует без ограничений.

Аптечная сеть «Столички» подтвердила сведения о хакерской атаке на свою систему, которая временно парализовала работу ряда торговых точек в Москве. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале компании.

В посте подчеркивается: все силы направлены на оперативное устранение последствий сбоя. О сроках полного восстановления пока не сообщается, но в компании заверяют, что делают все возможное для скорейшего запуска системы.

«В настоящее время уже половина наших аптек открыты для покупателей. Все наши силы направлены на то, чтобы восстановить работу всех аптек „Столички“ в кратчайшие сроки», — сказано в сообщении.

Почти одновременно проблемы с сервисами зафиксировала и сеть аптек «Неофарм». На сайте компании временно не функционировала услуга бронирования, а некоторые точки продаж оставались недоступны для клиентов. О причинах сбоя представители компании пока не сообщили.

Ранее 5-tv.ru писал, что специалисты работают над восстановлением систем «Аэрофлота» после атаки хакеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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