«Люблю быть полезным»: Илья Гуров решил стать донором органов после смерти

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 31 0

Музыкант Гуров решил стать донором органов после смерти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По мнению артиста, завещание своего тела нуждающимся стало модным, и это хорошо

Певец и композитор Илья Гуров поделился мнением на тему, вызывающую множество споров. Речь идет о возможности завещать свое тело обществу, чтобы пациенты со смертельно опасными патологиями получили необходимые им органы. С одной стороны, дело благородное, но у него есть противники, которым религия или личные убеждения не позволяют согласиться на подобное.

На премьере сериала «Хирург» о клинике, ставшей полигоном для проведения незаконных операций по пересадке органов, о легальной и подпольной трансплантологии рассуждали многие знаменитости. По мнению Ильи Гурова, если все законно, это все же благое дело. Кроме того, забота о других — современный тренд, заслуживающий уважения.

«Сейчас же очень, на самом деле, модно, и это очень хорошая мода, когда тебе некому что-то завещать, ты можешь завещать органы. Мне кажется, почему нет? Если ты всю жизнь был здоров, если ты вел здоровый образ жизни, твои органы могут помочь другому», — отметил музыкант.

Как отметил Гуров, он и сам задумывался о том, чтобы посмертно стать донором органов. Если, конечно, ему позволит это сделать состояние здоровья. И если не изменятся его внутренние убеждения.

«Может быть, это я сейчас, в 36 лет, так думаю, но вообще я люблю быть полезным, и я часто даю благотворительные концерты и помогаю бездомным животным. Поэтому, если такая история есть — почему нет? Зачем мне эти органы, если я уже не живу?» — добавил артист.

Ранее в интервью корреспонденту 5-tv.ru Сергей Гилев рассказал о неловких моментах на съемках сериала «Хирург». Как отметил актер, обнаженные сцены стали для него самыми трудными.

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«Люблю быть полезным»: Илья Гуров решил стать донором органов после смерти

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