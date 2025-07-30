Охота на FPV-дроны: как ВС РФ устраивают засады на беспилотники боевиков ВСУ

Эфирная новость 19 0

ВС РФ устраивают засады на беспилотники боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вражеский БПЛА на оптоволокне сразу потерял управление после разрыва контакта.

А следующие кадры, это эпизод охоты уже наших бойцов на вражеские FPV-дроны с управлением на оптоволокне. Для них устраивают настоящие засады.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
82.22
2.64 95.00
1.79
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

2:35
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ростове-на-Дону
2:20
Охота на FPV-дроны: как ВС РФ устраивают засады на беспилотники боевиков ВСУ
2:05
Не только кариес: что может стать причиной выпадения зубов
1:50
Российские студенты создали сверхлегкую ракету-носитель для запуска спутников
1:35
Пожар охватил шесть частных домов в Самарской области
1:25
Судьба Зеленского уже предрешена? СВР сообщила о «тайных» выборах в Альпах

Сейчас читают

И солнце, и бабушки: Боня пригласила Шаляпина в Монако
«Сатанинский* рынок»: Алексей Гаврилов про торговлю внутренними органами
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Ваши данные под угрозой: Чем опасен VPN?

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс