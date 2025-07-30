Российские студенты создали сверхлегкую ракету-носитель для запуска спутников

Инновация на 15-20% легче всех ныне существующих аналогов.

Студенты Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова совместно со стартап-командой из Петербурга разработали сверхлегкую ракету SpaceNet. Несмотря на внушительный вес в 14 тонн, она намного меньше (на 15–20%) всех существующих аналогов. Создатели рассказали корреспондентам «Известий» о своей инновации.

Главной находкой разработчиков стало использование криогенных баков из композиционных материалов. Прежде у российских специалистов такого опыта не было. За счет этого секрета ракета стала не только легче, но и дешевле.

По словам одного из ведущих участников проекта Игоря Волобуева, детали двигателя изготавливаются по технологии биметаллической 3D-печати из бронзы и стали. Этот сплав повышает температуру в камере сгорания и снижает расход топлива.

На сегодня разработаны прототипы двигательной установки разгонного блока и турбогенератора, создан макет разгонного блока, начато изготовление прототипа жидкостных ракетных двигателей первой ступени. SpaceNet будет выводить космические аппараты на низкую околоземную орбиту — на 500, 800 и 1500 километров. В будущем возможно обслуживание малых космических аппаратов с ее помощью.

«Развитие проекта будет включать 3D-печать компонентов ракетных двигателей из жаропрочных сплавов, создание новых материалов на основе сверхпрочных волокон, разработку экологически чистых ракетных технологий и продвижение отечественной микроэлектроники», — сообщил главный конструктор проекта Павел Архипов.

SpaceNet, согласно ожиданиям создателей, может стать частью низкоорбитальной группировки малых космических аппаратов, формируемой в рамках национальных программ.

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