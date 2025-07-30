Европа выстрелила себе в ногу: Кнайсль о неэффективности санкций против РФ

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Кнайсль заявила о неэффективности санкций против РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Россия только укрепила свою экономику, чего не скажешь про страны Евросоюза.

Европа фактически выстрелила себе в ногу, обрубив связи с Россией. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Евросоюз из-за антироссийских санкций потерял огромный рынок. И столкнулся с тем, что важнейшие бизнес-цепочки нарушены. При этом желаемого эффекта Брюссель не достиг. Россия, несмотря на ограничения, только укрепила свою экономику.

«От российских компаний я слышу просьбы не снимать санкции, потому что, по их словам, рестрикции подтолкнули их к большей креативности. К примеру, сейчас я живу в Касимове, где производят много кондитерских изделий. И я часто слышу, что санкции помогли их производителям расширить присутствие на российском рынке», — говоритэкс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Не осознает неэффективность санкций и американский лидер. Накануне он в очередной раз пригрозил ввести ограничения против России уже через десять дней. Кнайсль уверена, что Дональд Трамп действительно хочет разрешить украинский конфликт. Но не понимает, что ситуацию нельзя уладить по одному щелчку.

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