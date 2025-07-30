«Аэрофлот» полностью вернулся к полетам по расписанию

Расписание рейсов авиакомпании «Аэрофлот» полностью стабилизировалось после массового сбоя в информационной системе, который произошел 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что 29 июля авиакомпания выполнила 100 процентов из 216 намеченных рейсов с вылетом из Москвы и 73 перелета из регионов страны.

На сегодняшний день перевозчик должен осуществить 241 рейс из столицы и 73 региональных полета.

Из-за массового сбоя двумя сутками ранее «Аэрофлот» отменил свыше 50 рейсов, из-за чего реализовалось только 80 процентов запланированного. Это коснулось столичных полетов из аэропорта «Шереметьево».

Представители перевозчика отметили, что все системы для удобства пассажировработают в штатном режиме. Онлайн-регистрация по-прежнему открывается за 24 часа до вылета. Сайт продолжает функционировать без перебоев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сеть аптек «Столички» подтвердила хакерскую атаку на свою систему в Москве.

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