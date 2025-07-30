Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера

Почти две трети россиян поддержали инициативу создания национального мессенджера — цифровой платформы MAX. Система направлена на повышение безопасности данных и технологический суверенитет России. Ведь именно такой приоритет в новом мессенджере хотело видеть большинство опрошенных Аналитическим центром ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, люди нуждаются в многофункциональной платформе, где будут чаты для общения с близкими или коллегами по работе. Также опрошенным хотелось бы получать актуальные новости, не переходя на отдельные сайты СМИ.

При этом почти половина пользователей мобильных приложений (53%) поддерживает идею «единого окна» — платформы, объединяющей множество сервисов в одном приложении.

Среди наиболее востребованных функций россияне называют запись к врачу, вызов такси, использование искусственного интеллекта, доступ к госуслугам, покупку билетов и онлайн-заказы. Сейчас для этих целей приходится использовать до пяти различных приложений, что создает неудобства.

MAX стал ответом на потребности россиян. Правительство РФ утвердило национальный мессенджер. О планах его создания знает более половины населения страны (58%), а 64% граждан поддерживают такую инициативу.

Для 55% опрошенных важно, чтобы личная информация хранилась на российских серверах, поэтому платформа и направлена на защиту пользовательских данных. Основные ожидания от мессенджера MAX — стабильные аудио- и видеозвонки, возможность пересылки больших файлов, доступ к государственным сервисам и усиленные меры по сохранению приватности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о развитии многофункционального сервиса на базе MAX.

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