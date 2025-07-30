Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Он направлен на повышение безопасности данных и технологический суверенитет страны.

Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почти две трети россиян поддержали инициативу создания национального мессенджера — цифровой платформы MAX. Система направлена на повышение безопасности данных и технологический суверенитет России. Ведь именно такой приоритет в новом мессенджере хотело видеть большинство опрошенных Аналитическим центром ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, люди нуждаются в многофункциональной платформе, где будут чаты для общения с близкими или коллегами по работе. Также опрошенным хотелось бы получать актуальные новости, не переходя на отдельные сайты СМИ.

При этом почти половина пользователей мобильных приложений (53%) поддерживает идею «единого окна» — платформы, объединяющей множество сервисов в одном приложении.

Среди наиболее востребованных функций россияне называют запись к врачу, вызов такси, использование искусственного интеллекта, доступ к госуслугам, покупку билетов и онлайн-заказы. Сейчас для этих целей приходится использовать до пяти различных приложений, что создает неудобства.

MAX стал ответом на потребности россиян. Правительство РФ утвердило национальный мессенджер. О планах его создания знает более половины населения страны (58%), а 64% граждан поддерживают такую инициативу.

Для 55% опрошенных важно, чтобы личная информация хранилась на российских серверах, поэтому платформа и направлена на защиту пользовательских данных. Основные ожидания от мессенджера MAX — стабильные аудио- и видеозвонки, возможность пересылки больших файлов, доступ к государственным сервисам и усиленные меры по сохранению приватности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о развитии многофункционального сервиса на базе MAX.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
82.22
2.64 95.00
1.79
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

13:55
Экстремальная жара установилась сразу в нескольких регионах России
13:42
Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest из-за угроз безопасности
13:39
Матвиенко: урегулировать конфликт на Украине можно через устранение его первопричин
13:24
Ида Галич родила второго ребенка
13:15
Умер первый вокалист рок-группы Iron Maiden Пол Дэй
13:07
Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
Мебель в квартирах «ходила ходуном»: кадры мощного землетрясения на Камчатке
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс