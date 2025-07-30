Матвиенко: урегулировать конфликт на Украине можно через устранение его первопричин

Спикер Совета Федерации подчеркнула важность такого подхода для достижения мира и безопасности.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что урегулировать конфликт на Украине возможно только через устранение его первопричин. Об этом сообщила в ходе своего выступления в Женеве в рамках VI Всемирной конференции спикеров парламентов.

«Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин», — сообщила она.

Матвиенко акцентировала внимание на трех главных противоречиях современности: конфликт между принципами самоопределения народов и территориальной целостности государств, противоречия между неделимостью безопасности и свободой выбора военных альянсов, а также проблему неравного положения государств-членов ООН. По ее словам, именно устранение этих противоречий является ключом к миру на планете.

Также она отметила, что Москва считает прекращение боевых действий своим приоритетом. Парламентарий подчеркнула, что российская сторона настаивает на диалоге, основанном на равноправии и учете интересов всех сторон, включая защиту прав русскоязычного населения.

Спикер Совфеда находится с рабочим визитом в Женеве, где принимает участие во втором дне конференции. Матвиенко уже провела ряд встреч с представителями парламентов стран Европы, Азии и Африки, где подчеркнула важность уважения международного права и Устава ООН как основы для выхода из кризиса.

VI Всемирная конференция спикеров парламентов организована Межпарламентским союзом и проходит в Женеве с 28 по 30 июля.

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