Дело в отношении соратника Зеленского могло стать одной из причин реформы НАБУ

В отношении соратника президента Незалежной Владимира Зеленского — Тимура Миндича — национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) могло готовить уголовное дело. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на свои источники.

Миндич является бизнес-партнером лидера киевского режима, а также совладельцем студии «Квартал 95». Кроме этого, Тимур продолжительное время выступал как доверенное лицо бизнесмена Игоря Коломойского*.

Издание приводит факты в пользу того, что Зеленский после вступления в должность президента страны стал тесно контактировать с Миндичем. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, соратник украинского лидера замешан в коррупционных схемах, связанных с энергокомпаниями и другими предприятиями.

«Миндич — это доверенное лицо Зеленского, и одновременно доверенное лицо главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которому доверяли собирать кассу со всех компаний, находящихся в сфере управления государства», — поделился Дублинский в разговоре с изданием.

На данный момент Миндич проживает за границей. Он до сих пор связан с компаниями, которые замешаны в скандале с хищением миллиардов, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

Недавно Зеленский начал реформу, которая существенно ограничила независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Новый закон передал функции обвинения по делам антикоррупционных органов и право контроля над их деятельностью в руки генерального прокурора и офиса генпрокурора, что повысило влияние исполнительной власти на ведомства.

Реформа вызвала массовые протесты по всей Украине — в Киеве, Львове, Одессе и других городах граждане требовали отмены изменений и защиты независимости антикоррупционных органов. Европейский союз и США также выразили обеспокоенность возможным подрывом антикоррупционной реформы и предупредили о рисках потери политической и финансовой поддержки.

После массового общественного и международного давления сам Зеленский предложил скорректировать закон и подготовил альтернативный проект для восстановления большей независимости НАБУ и САП.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме отреагировали на закон Зеленского о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет.

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