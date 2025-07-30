В Индии врачи выявили у пациентки ранее неизвестную группу крови

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Найти донора не удалось среди 20 родственников пациентки.

В Индии врачи выявили ранее неизвестный антиген в группе крови пациентки

Фото: www.globallookpress.com/Waltraud Grubitzsch

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Врачи из индийского штата Карнатака обнаружили у 38-летней пациентки ранее неизвестный антиген в группе крови. Об этом сообщило издание New Indian Express.

Во время подготовки женщины к операции выявилось, что ее кровь невозможно классифицировать по стандартным тестам — она оказалась «панреактивной», то есть несовместимой ни с одним из имеющихся образцов для переливания.

Это создало настоящую головоломку для медиков, которые экстренно проводили дополнительные исследования, однако найти донора не удалось даже среди 20 родственников пациентки.

По словам хирурга Анкита Матура, операция прошла успешно и без переливания крови, что позволило избежать кризисной ситуации. Для уточнения характера крови образцы были направлены в лаборатории в Бристоле (Великобритания) и Бангалоре (Индия), где в ходе десятимесячных молекулярных исследований ученые обнаружили новый антиген, получивший название CRIB.

Специалисты предполагают, что мутация могла возникнуть из-за широко распространенной в регионе практики браков между близкими родственниками. Открытие важно не только для медицины региона, но и для всего мира, поскольку такой тип крови еще не встречался и может повлиять на подходы к переливанию и донорству.

Ранее во Франции было открыто аналогичное уникальное явление — редкая группа крови «gwada negative» у женщины из Гваделупы.

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В Индии врачи выявили у пациентки ранее неизвестную группу крови

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