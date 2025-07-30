Биатлонистка Лаура Дальмайер просила оставить свое тело в горах в случае гибели

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер в своем завещании просила оставить ее тело в горах, если она погибнет во время восхождения. Об этом телеканалу ARD сообщил ее менеджер. Он уточнил: спортсменка выражала желание, чтобы никто не рисковал жизнью ради ее спасения. Ее воля была задокументирована. Такое решение также поддерживают родственники Дальмайер, которые просят уважать ее последнюю волю.

Несчастный случай произошел 28 июля в горах Пакистана при подъеме на пик Лайла высотой 6069 метров. Дальмайер оказалась под камнепадом на высоте около 5700 метров вместе с напарницей. Из-за высокого риска новых камнепадов спасатели не смогли сразу добраться до нее, о смерти спортсменки стало известно спустя два дня.

За свою спортивную карьеру Дальмайер завоевала две золотые и одну бронзовую медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, а также семь раз становилась чемпионкой мира. В 2019 году она завершила карьеру. В средствах массовой информации отмечают, что ее возлюбленный также погиб в горах в 2022 году, что стало трагическим совпадением.

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