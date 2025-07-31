«Это же мужик»: на Украине задержали переодевшегося женщиной перебежчика

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На Украине задержали переодевшегося женщиной перебежчика

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он надел платье и парик, но не смог обмануть пограничников.

А вот в соседней с Очаковом Одессе необычная история с попыткой потенциального мобилизованного вырваться из страны. 30-летний парень купил черный парик, очки, платье, но его траурный вид пограничников не смутил.

— Чем вы хотите нас удивить? Это что, нормально?

— Куда едете?

— На Ручей.

— Откуда?

— С Одессы.

— Выходим!

Уже через несколько часов перебежчик оказался в ближайшем ТЦК.

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