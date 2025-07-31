Гонка на выносливость: в Ленобласти прошел GARAGE FEST «Игора Драйв 2025»

Не только скорость объединила людей, но и насыщенная музыкальная программа.

Во все стороны летели брызги шампанского в честь победителей и капли дождя из-под шин автомобилей. Музыка и скорость — так можно описать GARAGE FEST, который прошел в Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв».

Гонки и насыщенная программа объединили 35 тысяч зрителей. Смотреть на красивые скоростные машины и известных артистов можно было два дня — фестиваль стартовал 26 июля, а закончился 27 июля.

Среди звездных гостей были представители поп-музыки — певец Xolidayboy и исполнительница Ани Лорак. А для любителей рок-жанра выступили группа «Три дня дождя» и легендарный Гарик Сукачев.

Ведущими фестиваля стали блогер Блондинка и стендап-комик Гурам Амарян. А в специально оборудованной VK студии можно было встретить гонщиков, экспертов и знаменитостей. В том числе шоумена BIG RUSSIAN BOSS и автоблогера Стаса Асафьева.

Помимо этого, гости мероприятия посетили выставку Drive Design Fest, где студенты-дизайнеры показали свои работы на тематику гонок. Также в секции «Автокультура» можно было посмотреть на редкие классические автомобили, многие из которых выставлялись впервые.

И, конечно, куда без соревнований на скорость. Организаторы провели традиционную четырехчасовая гонку на выносливость REC, в которой участвовали 35 экипажей. Кроме этого, спортсмены смогли посоревноваться в 20-минутном спринте и в гонке длительностью один час с обязательным пит-стопом. Также были состязания на дрифт-площадке.

В день фестиваля был сильный ливень, из-за которого произошло несколько аварий. Но гонщики уже привыкли к рискам. Поэтому даже непогода не испортила впечатления от праздника драйва.

Ранее 5-tv.ru публиковали репортаж с места событий.

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