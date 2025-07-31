Лавров: Россия благодарна Сирии за обеспечение безопасности объектов РФ на территории страны

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Глава дипведомства и министр иностранных дел республики встретились в Москве.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Сирия обеспечивает безопасность граждан и объектов РФ на территории страны. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани в Москве.

«Мы признательны нашим сирийским коллегам за те шаги, которые они предпринимают для обеспечения безопасности российских граждан и российских объектов в Сирийской Арабской Республике», — поделился Лавров.

Также глава российского дипведомства рассказал, что вызовы, с которыми сталкивается сирийское правительство сохраняются. Примером этому служит резкое обострения обстановки в провинции Эс-Сувейда и предшествующие ему события на побережье страны.

Лавров заявил, что надеется на преодоление трудностей сирийскими властями в условиях переходного периода в государстве.

В середине июля Израиль нанес ракетные удары по Дамаску и военным объектам, а также усилил свое военное присутствие на Голанских высотах, мотивируя это защитой друзской общины, с которой связаны израильские друзы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что состоялись первые за 25 лет официальные переговоры между Израилем и Сирией.

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