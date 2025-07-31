Во время голосования произошла драка.

Две ведущие структуры по борьбе со взятками и отмыванием денег на Украине вновь обрели формальную независимость. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) всего неделю подчинялись генпрокурору, назначенному Зеленским. А теперь — вновь подконтрольны Западу. Свое же решение недельной давности Верховная рада пересмотрела почти единогласно. Депутаты так разволновались, что подрались и, по их же собственному признанию, вновь… объелись. Чего именно — расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Скажите, пожалуйста, вам не надоело есть фекалии?» — прозвучало в зале.

Что за вопрос? Ну, во-первых, они ведь не первый год упражняются. А во-вторых, просим прощения у зрителей за демонстрацию процесса поедания. В последние годы там это политическая традиция.

Начали с довольно вялой драки. Потом перешли к привычным конвульсиям. Одни орали с трибуны о справедливости, другие бегали вокруг с табличками. С места свое отношение к коллегам выражали яркими жестами… Такой накал страстей. Даже Зеленскому открыто дерзили.

«Забудь о втором сроке Это пятно, которое уже ты не прикроешь никаким блейзером цвета хаки. Это уже никуда от тебя не уйдет! Это конец! Запомни это и спасай страну, а не спасай своих друзей от расследований!» — кричал с трибуны депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Все ради чего? Чтобы большинством голосов принять его же новый законопроект о возвращении полномочий НАБУ. Ну это те же депутаты, которые на прошлой неделе эти полномочия отобрали.

Активнее всего голосовала подконтрольная Зеленскому фракция. В кадре — ее глава с табличкой «Мы с народом». А народ — самая мотивированная его часть — под стенами Рады.

Продолжение серии протестов против ограничений НАБУ. Судьба подконтрольной Западу антикоррупционной структуры волнует их больше всего. Ходят на улицы, кричат. Систематически, организованно, в едином стиле. Молодые люди, одинаковые картонные таблички, матерные лозунги…

Эти митингующие защищают ту самую НАБУ, которая расследует коррупцию друзей главы режима. Под подозрением бывший министр Алексей Чернышов, он пытался даже сбежать за границу. Но и там достанут — у бывшего замглавы офиса президента Ростислава Шурмы устроили обыски в его мюнхенской квартире. А в элитном киевском ЖК слушали разговоры о коррупции Тимура Миндича с самим Зеленским. Именно поэтому он сначала с испугу НАБУ «предподзакрыл», а потом с еще большего испугу «предподоткрыл».

Теперь особо буйные в раде гордятся тем, что изначально были за НАБУ. Вот только сами народные депутаты здесь не власть.

Это схватка колонизаторов из метрополии с проворовавшейся местной администрацией. Хорошей стороны в ней просто нет. Это даже не системный кризис — на Украине системы просто больше нет. Есть личные интересы Зеленского и друзей. Есть личные интересы депутатов. И есть главный ответ на главный вопрос дня.

«Вам не надоело есть фекалии?» — вопрос повис в воздухе.

Нет, не надоело. Или — да, не надоело. Ну видно же. Чего спрашивать?

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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