Путин подписал закон о борьбе с борщевиком

Путин подписал закон о борьбе землевладельцев с борщевиками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков самостоятельно выявлять и бороться с борщевиком и другими опасными чужеродными растениями. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По новому закону, собственники и арендаторы земель, а также компании, эксплуатирующие участки под линии электропередач, трубопроводы и дороги, обязаны планировать и проводить мероприятия по обнаружению и уничтожению таких вредоносных растений на своих территориях.
В случае отказа бороться с ними это будет рассматриваться как нарушение правил использования земли, что может привести к принудительному изъятию участка, особенно если речь идет о сельскохозяйственных территориях.
Перечень опасных чужеродных растений и методы борьбы с ними будут устанавливаться региональными властями. Исключение составляют карантинные виды, борьба с которыми регулируется отдельными нормами.
Этот закон направлен на предотвращение неконтролируемого распространения растений, которые наносят вред окружающей среде, здоровью людей, биологическому разнообразию и экономики регионов.
Эксперты отмечают, что борщевик Сосновского представляет серьезную опасность, так как его сок при контакте с кожей и солнечным светом вызывает тяжелые ожоги. Распространение этого растения зафиксировано в десятках регионов России на площади около 300 тысяч гектаров.
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