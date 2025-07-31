Путин подписал закон о борьбе с борщевиком

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Путин подписал закон о борьбе землевладельцев с борщевиками

Борьба с борщевиками: Путин подписал касающийся землевладельцев закон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков самостоятельно выявлять и бороться с борщевиком и другими опасными чужеродными растениями. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По новому закону, собственники и арендаторы земель, а также компании, эксплуатирующие участки под линии электропередач, трубопроводы и дороги, обязаны планировать и проводить мероприятия по обнаружению и уничтожению таких вредоносных растений на своих территориях.

В случае отказа бороться с ними это будет рассматриваться как нарушение правил использования земли, что может привести к принудительному изъятию участка, особенно если речь идет о сельскохозяйственных территориях.

Перечень опасных чужеродных растений и методы борьбы с ними будут устанавливаться региональными властями. Исключение составляют карантинные виды, борьба с которыми регулируется отдельными нормами.

Этот закон направлен на предотвращение неконтролируемого распространения растений, которые наносят вред окружающей среде, здоровью людей, биологическому разнообразию и экономики регионов.

Эксперты отмечают, что борщевик Сосновского представляет серьезную опасность, так как его сок при контакте с кожей и солнечным светом вызывает тяжелые ожоги. Распространение этого растения зафиксировано в десятках регионов России на площади около 300 тысяч гектаров.

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