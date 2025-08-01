Жертв недостаточно: монстр с мачете Джейсон Вурхиз вернется в новом фильме

В какой части «Пятницы, 13-е» Джейсон обретает знаменитую маску, есть ли у него подражатель и почему в самом первом фильме не он выступает главным злодеем. Представляем наш гид по вселенной ужаса.

Последний фильм про Джейсона Вурхиза вышел в 2009 году. Казалось, франшиза мертва. Однако на Comic-Con 2025 в Сан-Диего стало известно, что ведется разработка нового фильма и видеоигры.

«Могу сказать, что продолжение фильма и игры — наш главный приоритет. Именно туда сейчас направлены все усилия. Мы наконец-то в положении, позволяющем реализовать это», — рассказал вице-президент Horror Inc. Робби Барсамян.

Партнеры проекта в настоящий момент неизвестны. Однако тот факт, что он находится в разработке, подтвержден официально. Причем речь идет о продолжении, а не перезапуске франшизы.

Подробностей мало, разработка на начальном этапе. Проект станет частью более широкой инициативы Jason Universe. Туда также войдут фильмы, игры и другой медиаконтент.

По культовой франшизе анонсирована еще одна видеоигра — Hellraiser: Revival. Сюжет развернется во вселенной «Восставшего из ада».

За свою «карьеру» в франшизе «Пятница, 13-е» Джейсон Вурхиз убил около 200 человек. О том, как это было — в материале 5-tv.ru.

Пятница, 13-е

Фото: Кадр из х/ф «Пятница 13-е», реж.: Шон С. Каннингэм, 1980 г.

Первый фильм раскрывает историю лагеря «Хрустальное озеро», который открывается после несчастного случая.

Много лет назад здесь утонул мальчик по имени Джейсон Вурхиз. Новый хозяин, Стив Кристи, готовит «Хрустальное озеро» к открытию. Однако темное прошлое не отпускает лагерь, происходит череда жестоких убийств.

Убийцей оказывается Памела Вурхиз — мать утонувшего Джейсона, которая мстит за смерть сына.

Джейсон утонул, когда ему было семь лет. Над мальчиком постоянно издевались вожатые. Мало того, что у мальчика было физическое уродство, его также считали слабым и трусливым. Желая доказать обратное, он решил переплыть озеро. Осилил лишь 247 метров из 300, его тело пошло ко дну.

Мать Джейсона, Памела, в тот день работала поваром и не смогла уследить за сыном. Она считает весь персонал лагеря и вожатых виновными в том, что мальчик утонул. В фильме умирают 13 человек.

Пятница, 13-е. Часть 2

Фото: Кадр из х/ф «Пятница 13-е — Часть 2», реж.: Стив Майнер, 1981 г.

Сюжет разворачивается спустя пять лет после резни в «Хрустальном озере». Страшные события подарили лагерю прозвища «Кровавый» и «Проклятый мертвецами».

Неподалеку от места трагедии открывается новый лагерь. Местные жители пугают молодых вожатых рассказами о Джейсоне Вурхизе: мол, каждую пятницу 13-го, в свой день рождения, он возвращается мстить.

Действительно — со временем сотрудники «Хрустального озера» начинают погибать от рук загадочного маньяка. Выясняется, что убийца — Джейсон Вурхиз. Он вернулся, чтобы отомстить за смерть своей матери.

В этой части Джейсон убивает девять человек.

Пятница, 13-е. Часть 3

Фото: Кадр из х/ф «Пятница 13-е — Часть 3», реж.: Стив Майнер, 1982 г.

Устроив бойню в лагере, Джейсон сбегает. Он убивает владельца магазина и крадет хоккейную маску — свой культовый символ.

В центре сюжета фильма оказывается группа молодых людей, которые отдыхают в домике у Хрустального озера. Джейсон охотится на них. Убивает девятерых.

Пятница, 13-е. Последняя глава

Фото: Кадр из х/ф «Пятница 13-е — Часть 4: Последняя глава», реж.: Джозеф Зито, 1984 г.

После событий третьей части Джейсон попадает в психиатрическую больницу. Там он восстанавливается от полученных ран — в прошлой части одна из героинь ударила его топором.

В стенах больницы маньяк продолжает череду убийств. В частности, его жертвами становятся члены семьи Томми Джарвиса. В детстве Томми пережил встречу с Джейсоном. В фильме «Последняя глава» он уже подросток.

Томми пытается противостоять Джейсону. От рук маньяка в этой части погибает 11 человек.

Пятница, 13-е. Часть V: Новое начало

Кадр из х/ф «Пятница 13-е — Часть 5: Новое начало», реж.: Дэнни Стейнманн, 1985 г.

Действия происходят спустя несколько лет после событий предыдущего фильма. Главный герой здесь — тот самый Томми Джарвис. Он лечится в психиатрической больнице, пытаясь оправиться от жутких событий прошлого.

Однако оно снова догоняет его. В больнице происходят новые убийства. На этот раз злодеем оказывается Рой Берк — подражатель Вурхиза. Он копирует стиль и методы Джейсона. Убивает семерых.

Пятница, 13-е. Часть VI: Джейсон жив!

Фото: Кадр из х/ф «Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!», реж.: Том Маклафлин, 1986 г.

Вновь в фильме фигурирует Томми Джарвис. Ему не дает покоя мысль о том, что Джейсон может быть жив. Вместе с другом он решает раскопать могилу маньяка.

Тогда по трупу Джейсона бьет молния. Он воскресает как зомби с нечеловеческой силой. В лагере «Хрустальное озеро» вновь происходит череда убийств.

Томми пытается предупредить шерифа, но тот не верит парню и запирает его, приняв за безумца. Джейсон убивает множество людей, в том числе друга Томми. В конце фильма Джарвис заманивает маньяка в озеро и приковывает ко дну.

В этом фильм Джейсон убивает 18 человек. Это рекорд.

Пятница, 13-е — Часть VII: Новая кровь

Кадр из х/ф «Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь», реж.: Джон Карл Бюхлер, 1988 г.

В центре сюжета — девушка по имени Тина Шеперд. Она обладает телекинетическими способностями. К «Хрустальному озеру» приезжает на отдых.

Тогда Джейсону удается выбраться из ловушки, в которую его загнул Томми. Конфликт этой части — противостояние Джейсона и Тины. Погибают десять человек.

Пятница, 13-е — Часть VIII: Джейсон штурмует Манхэттен

Фото: Кадр из х/ф «Пятница 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен», реж.: Роб Хедден, 1989 г.

Джейсон взбирается на борт корабля, на котором группа выпускников отправляется в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать окончание школы. На корабле маньяк жестоко убивает пассажиров и экипаж.

Оказавшись в Нью-Йорке, Джейсон продолжает охоту. Он преследует жертв в городе, в метро и канализации. В финале Ренни, одна из главных героинь, заманивает Джейсона в ловушку с токсичными отходами. Число жертв — 15 человек.

Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница

Фото: Кадр из х/ф «Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница», реж.: Адам Маркус, 1993 г.

Джейсон Вурхиз убит. Однако его дух бессмертен, он начинает переселяться из одного тела в другое, пытаясь воскресить себя и продолжить убийства.

Появляются родственники Джейсона, в частности — его тетя, которая намерена бороться со злом.

В этой части Джейсон убивает 12 человек.

Фредди против Джейсона

Фото: Кадр из х/ф «Фредди против Джейсона», реж.: Ронни Юй, 2003 г.

Сюжет начинается с того, что Фредди Крюгер, лишившись возможности пугать детей в их снах (родители заставили их забыть его. — Прим. ред.), решает воскресить Джейсона, чтобы тот начал убивать подростков в городе Спрингвуд.

Фредди манипулирует Джейсоном, появляясь в облике его матери. К концу фильма между двумя монстрами начинается ожесточенная битва. Финал почти смертельного поединка происходит на берегу озера, где Джейсон выходит победителем, но голова Фредди, которую тот держит в руках, внезапно подмигивает, намекая на продолжение.

Джейсон Х

Фото: Кадр из х/ф «Джейсон Х», реж.: Джеймс Исаак, 2000 г.

Ученые пытаются навсегда обезвредить Джейсона, замораживая его криогенным способом. Через 445 лет, в 2455 году, экспедиция студентов обнаруживает его замороженным и доставляет на свой звездолет «Грендель».

Джейсон оживает и начинает убивать членов экипажа и пассажиров. В конце он подвергается воздействию нанотехнологий и превращается в киборга — «Убер-Джейсона», еще более неуязвимого и смертоносного.

В этой части от рук маньяка гибнет 18 человек.

Пятница, 13-е

Фото: Кадр из х/ф «Пятница 13-е», реж.: Маркус Ниспел, 2009 г.

Ремейк первого фильма. Группа молодых людей приезжает на выходные к заброшенному лагерю «Хрустальное озеро», где 29 лет назад утонул мальчик Джейсон Вурхиз. По мере развития сюжета друзья сталкиваются с Джейсоном, он сразу предстает кровожадным маньяком в хоккейной маске.

Джейсон убивает всех, кроме Уитни, которая похожа на его мать. Жертвами становятся 15 человек.

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