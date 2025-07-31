Травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины и подросток.

В Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую машину погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека: женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения», — написал он.

Губернатор добавил, что водитель — 47-летний мужчина — был тяжело ранен. Балицкий находится на связи с оперативными службами. Пострадавший и семья погибших получат всестороннюю помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Новой Маячке. Один человек погиб на месте, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Украинский беспилотник ударил по сотрудникам лесного хозяйства, которые занимались тушением пожара неподалеку от Новой Маячки. Один из лесников получил травмы и был госпитализирован.

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