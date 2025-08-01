Зенитчики отражают многочисленные атаки украинских боевиков.

Расчеты ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» организовали воздушное прикрытие подразделений на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Защита позиций российских войск от вражеских беспилотников является приоритетной задачей в современных условиях. Ежедневно расчеты ЗРК «Стрела-10» ведут непрерывный контроль воздушного пространства. В ходе боевой работы зенитчики отражают многочисленные попытки украинских боевиков провести разведку и нанести удары с использованием различных типов беспилотных летательных аппаратов.

Постоянный мониторинг воздушного пространства позволяет заблаговременно обнаружить воздушных разведчиков и своевременно их уничтожить. После обнаружения цели зенитчики оперативно выезжают на боевую позицию, разворачивают комплекс, осуществляют захват цели и производят пуск ракеты, гарантированно уничтожая воздушную угрозу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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