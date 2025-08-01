«Мы рискнули»: Гоша Куценко о реакции группы «Любэ» на ремейк песни

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 39 0

Гоша Куценко получил хвалебный отзыв от Расторгуева за исполнение его трека

Фото, видео: утреннее шоу «1+1» на «Новом Радио»; 5-tv.ru

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На первом этапе в успех композиции верили не все.

Актер Гоша Куценко рассказал о том, как на ремейк песни группы «Любэ» от него отреагировал ее солист Николай Расторгуев. Этим он поделился в утреннее шоу «1+1» на «Новом Радио», кадры которого попали в распоряжение 5-tv.ru.

В качестве композиции для перепевки после долгих поисков был выбран трек «Ребята с нашего двора». Однако в успех на начальном этапе верили не многие.

«От нее ребята все отказались. Она слишком известная, чтобы ее коверкать. А мы рискнули», — поделился артист.

По его словам, после записи ремейка солист группы Николай Расторгуев позвонил ему, чтобы поблагодарить за отличное исполнение. К тому же певец записал для Куценко голосовое сообщение в мессенджере, в котором отметил качество спетого.

«А так на коннекте, да. Я дружу с Колей», — заключил Гоша, отвечая на то, часто ли он общается с музыкантом Николаем Расторгуевым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская певица Пелагея исполнила песню «Позови меня тихо по имени» в рамках трибьюта «Любэ».

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