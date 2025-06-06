Пелагея исполнила песню «Позови меня тихо по имени» в рамках трибьюта «Любэ»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 2 046 0

По ее словам, композиция выражено глубокое и чувство любви к родной стране.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В рамках трибьют-альбома «Любэ. 35. Все опять начинается…» российская певица Пелагея представила композицию «Позови меня тихо по имени». Эта песня была впервые исполнена в студийном альбоме группы «Полустаночки», выпущенном в 2000 году.

«С раннего детства, как и многие мои соотечественники, я люблю „Любэ“. Кассета была заслушана до дыр, а песни до сих пор вызывают одновременно целый спектр эмоций: от щемящей тоски по себе настоящему до благостного, родного такого чувства причастности к общему нашему бессознательному», — рассказала Пелагея.

Она отметила, что исполнение трибьюта «Любэ» было непростой задачей для артистов. Пелагея выразила опасения, что может привнести что-то свое и тем самым «перегрузить» идеальный трек.

«Позови меня тихо по имени» — одна из самых любимых песен, которая неизменно вызывает лично у меня слезы, ностальгию, размышления, в которых хочется остаться подольше, не убегать мыслями дальше в суету обыденного», — поделилась артистка.

Она отметила, что в этой композиции группы «Любэ» особенно ярко выражено глубокое и неподдельное чувство любви к родной стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Саграда, настоящее имя которого Артем Лещук, представил свою версию композиции «Давай за…» группы «Любэ». Также актер Гоша Куценко представил песню «Ребята с нашего двора» группы «Любэ» в рамках трибьют-альбома «Любэ 35. Все опять начинается».

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